Mia Farrow compie 80 anni: una vita tra cinema, amori e scandali

Ottanta anni da protagonista tra arte, amori, scandali e battaglie. L'attrice americana Mia Farrow, a lungo musa e amante ma poi nemica di Woody Allen, ha spento oggi 80 candeline da poco reduce dall'ultima fatica artistica: The Roommate a Broadway con Patty Lupone su cui il sipario e' calato lo scorso dicembre.

Da Peyton Place in tv e Rosemary's Baby di Roman Polanski alla lunga collaborazione con Woody che frutto' 13 film iconici tra cui Commedia Sexy di una Notte di mezza Estate, Hannah e le Sue Sorelle, Zelig, La Rosa Purpurea del Cairo, Radio Days, September e Alice, poi il ritorno al palcoscenico e alla televisione dopo la separazione dal regista, la Farrow e' stata un'icona di Hollywood, figura complessa tra cinema, vita privata e attivismo: ambasciatrice di buona volonta' dell'Unicef (l'agenzia dell'Onu per l'infanzia), ha svolto missioni nel Darfur, in Ciad e nella Repubblica Centrafricana. Nel 2008 Time Magazine l'ha nominata una delle persone piu' influenti del mondo.

Figlia d'arte - una dei sette figli del regista John Farrow e dell'attrice Maureen O'Sullivan, George Cukor e Louella Parson padrino e madrina di battesimo - Mia ha attraversato epoche e cambiamenti, rimanendo pur sempre sotto i riflettori. Ha debuttato in tv nella soap Peyton Place, un ruolo che le diede la fama poi cementata nel breve ma intenso matrimonio nel 1966 con Frank Sinatra: 21 anni lei, lui gia' cinquantenne. Sinatra voleva che smettesse di recitare, ma duro' poco. Mia si annoiava e due anni dopo fece il salto nel cinema nel classico dell'orrore che la consacro' icona del thriller psicologico.

Polanski e Allen, registi oggi discussi alla luce degli scandali sessuali in cui sono stati coinvolti, non furono gli unici maestri di cinema con cui la Farrow ha lavorato: Mia ha girato anche con Jack Clayton (Il Grande Gatsby del 1974 con la sceneggiatura di Francis Ford Coppola) e John Guillermin (Assassinio sul Nilo del 1978) poi, dopo la lunga parentesi di Woody e una relativa inattivita' nel decennio successivo alla fine del loro rapporto, con Michel Gondry (Be Kind Rewind del 2008).

Tra Sinatra e Allen ci sono stati altri amori. Il matrimonio con André Previn porto' alla nascita di tre figli e l'adozione di altri tre bambini tra cui Soon Yi protagonista nel 1992 dello scandalo con Woody da lei poi sposato cinque anni dopo a Venezia. Mia incontro' Woody nel 1979 ad una cena organizzata da amici comuni a New York. Mantenendo appartamenti separati da lati opposti di Central Park (parte del mito di una relazione moderna e indipendente), la love story da cui nacque il figlio Ronan, oggi poliedrico saggista e giornalista di punta del New Yorker, si intreccio' per una decina d'anni col lavoro fino al 1992 quando Mia scopri' foto nude di Soon Yi sul caminetto della casa del compagno.

Segui' la rottura (riflessa nell'ultimo film insieme Mariti e Mogli in cui lei e' la moglie di un professore che la tradisce con una studentessa ventunenne) e il nuovo scandalo che cambio' tutto: le accuse di abusi al partner su un'altra figlia adottiva, Dylan, quando la bambina aveva appena sette anni, consumarono da allora in avanti la vita di Mia, segnando la sua immagine pubblica e la sua vita personale.