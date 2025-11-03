Lunedì 3 Novembre 2025

Società violenta

Società violenta
3 nov 2025
'M'hanno accoltellata', donna in prognosi riservata a Milano

Soccorsa in piazza Gae Aulenti, investigano i carabinieri

Una donna di 43 anni è stata soccorsa questa mattina intorno alle 9 in piazza Gae Aulenti, zona di grattacieli di Milano, accanto a corso Como. "Mi hanno accoltellata", ha riferito - cosciente ma in gravissime condizioni - ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118, con un coltello da cucina conficcato nella schiena.

I carabinieri del Nucleo radiomobile sono al lavoro per chiarire quanto accaduto fra due edifici accanto alla piazza.

La donna è stata trasportata all'ospedale Niguarda dove è stata portata in sala operatoria. Si trova in prognosi riservata.

