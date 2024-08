Mezzo milione di interventi per vigili fuoco da inizio anno

Sono oltre mezzo milione (531.302) gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dall'inizio dell'anno, una media di quasi 2.500 al giorno. I dati sono stati resi noti dal Comando generale dei vigili del fuoco e della difesa civile in occasione di Ferragosto, giornata in cui sono in servizio 5.600 pompieri, oltre a 15 Canadair e 5 elicotteri per l'antincendio boschivo. Degli oltre 531mila interventi, 159.385 hanno riguardato il soccorso ordinario e 135.653 gli incendi. Di questi ultimi, 50.912 sono riferiti a incendi boschivi e di vegetazione, in aumento del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono state invece 32.332 le richieste di intervento connesse a dissesti statici e cedimenti strutturali, 30.838 quelle riguardanti gli incidenti stradali, 21.119 quelle relative a danni idrici e idrogeologici, in calo del 16% rispetto al 2023.