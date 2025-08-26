Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Metsola, 'Draghi ha ragione, lo status quo non basta'
26 ago 2025
26 ago 2025
Metsola, 'Draghi ha ragione, lo status quo non basta'

"L'Europa non è completa ma il suo destino dipende da tutti noi, lottiamo per l'Europa è il mio appello. Non sottovalutiamo mai ciò che possiamo diventare". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, dal palco del Meeting di Rimini.

"Abbiamo bisogno di un'Europa più forte che promuove la pace, e come ha detto Draghi, la forza economica è il suo soft power ma non è più sufficiente: lo status quo non può bastare. Noi siamo davanti al bivio: o cambiamo o siamo destinati all'irrilevanza".

