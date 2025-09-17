Mercoledì 17 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
17 set 2025
Metsola alla Rada, 'apriamo un ufficio del Pe a Kiev'

Sappiate che il Parlamento europeo rimarrà saldamente al vostro fianco, passo dopo passo, finché la pace non sarà assicurata, finché la libertà non sarà ripristinata e finché l'Ucraina non avrà preso il posto che le spetta nella nostra famiglia europea. Stiamo aprendo un ufficio di rappresentanza permanente del Parlamento europeo qui a Kiev, in modo da essere presenti sul campo e lavorare al vostro fianco ogni giorno. Questo era il nostro impegno nei vostri confronti e lo abbiamo mantenuto. Non camminerete mai da soli". Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola nel suo intervento alla Verkhovna Rada.

