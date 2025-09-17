Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta di Draghi

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta di Draghi
Ultima ora
Metsola a Kiev, vedrà Zelensky e il presidente della Rada

17 set 2025
17 set 2025
Metsola a Kiev, vedrà Zelensky e il presidente della Rada

La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è arrivata questa mattina a Kiev. Lo fa sapere l'ufficio di presidenza dell'Eurocamera. Metsola incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il presidente della Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk. Nella sua visita la presidente intende ribadire il sostegno dell'Ue all'Ucraina, l'impegno dell'Eurocamera per una pace giusta, sanzioni forti e cooperazione parlamentare per l'adesione all'Ue. Metsola annuncerà inoltre l'apertura della rappresentanza del Parlamento europeo a Kiev.

GuerraUcraina