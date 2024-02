Messico: Sheinbaum si candida alla presidenza, sondaggi a favore

Claudia Sheinbaum si è iscritta ieri ufficialmente come candidata alla presidenza del Messico per Morena, il partito di centro-sinistra che è al al governo: lo ha riferito l'Istituto nazionale elettorale (Ine). "Abbiamo ricevuto la richiesta di iscrivere la dott.ssa Claudia Sheinbaum Pardo come candidata alla presidenza della Repubblica", ha dichiarato il presidente dell'Ine, Guadalupe Taddei, in una cerimonia alla quale ha partecipato la stessa Sheinbaum, probabile futura sostituta dell'attuale presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Ex sindaca di Città del Messico, Sheinbaum è infatti ampiamente in testa nei sondaggi in vista delle elezioni del 2 giugno. Curiosamente, l'ufficializzazione della sua candidatura è avvenuta lo stesso giorno in cui le opposizioni avevano convocato una protesta contro il governo.