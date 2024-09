Messico, Senato invaso da manifestanti per riforma giustizia

Dopo aver ottenuto il sostegno di un voto decisivo dell'opposizione, quello del senatore Miguel Ángel Yunes, la coalizione di governo del partito di Morena in Senato era pronta per approvare la riforma della giustizia proposta dal presidente Andrés Manuel López Obrador. Sembrava tutto scontato ma, alle 16.40 orario messicano, un gruppo di manifestanti composto da dipendenti del settore giudiziario e studenti universitari, hanno fatto irruzione nel Senato. A causa dell'irruzione, i lavori sono stati interrotti a tempo indeterminato e i senatori della coalizione di governo hanno abbandonato l'aula. Per ora non si registrano scontri.