Messico, prete trovato morto si indaga per omicidio

È stato ritrovato senza vita il sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, parroco della comunità di San Cristóbal a Mezcala, nello stato di Guerrero, in Messico scomparso dallo scorso 4 ottobre. La notizia è stata confermata dalla Parrocchia e dalle autorità locali. Estrada, 58 anni, guidava la parrocchia da otto anni rendono noto i principali media messicani.

La Procura generale dello stato di Guerrero ha aperto un'indagine per omicidio e ha disposto l'intervento della Polizia investigativa per raccogliere prove e chiarire le circostanze del decesso.

Secondo quanto riportato sui social della parrocchia, il corpo del sacerdote dovrebbe giungere nella comunità intorno alle 20 di questa sera (ora locale).

Ore prima del ritrovamento, la Commissione statale per la ricerca delle persone e Commissione per i diritti dell'uomo di Guerrero avevano diffuso la scheda per aiutare nella ricerca del sacerdote.

La diocesi di Chilpancingo-Chilapa aveva sollecitato l'attivazione del protocollo di ricerca, sottolineando l'importanza di garantire il rispetto della sua persona e della comunità locale. Al momento, le autorità non hanno fornito dettagli sulle cause della morte.