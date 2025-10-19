Giovedì 16 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Schlein MeloniAttentato RanucciAumento sigaretteAppendino M5sSinner AlcarazBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraMessaggio Mattarella a Niaf, italoamericani fanno grandi gli Usa
19 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Messaggio Mattarella a Niaf, italoamericani fanno grandi gli Usa

Messaggio Mattarella a Niaf, italoamericani fanno grandi gli Usa

'Con ingegno, umanità e laboriosità'

'Con ingegno, umanità e laboriosità'

'Con ingegno, umanità e laboriosità'

"I cittadini americani di origine italiane contribuiscono a fare grande gli Stati Uniti con ingegno, umanità e laboriosità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al galà per il 50esimo anniversario della National American Italian Foundation, letto dall'ambasciatore italiano a Washington Marco Peronaci.

"I 50 anni della Niaf testimoniano l'orgoglio di essere stati parte della crescita e dello sviluppo di un popolo che ha saputo integrarsi attorno ai valori di libertà, eguaglianza e democrazia", ha aggiunto il presidente della Repubblica. "La Niaf è un punto di riferimento saldo e dinamico, capace di farsi interprete dei tempi e di creare un ponte di dialogo tra passato e futuro", ha aggiunto Mattarella.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata