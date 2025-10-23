Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Merz, 'via libera a Mercosur, firma dei 27 il 19 dicembre'
23 ott 2025
'Abbiamo autorizzato la versione definitiva'

"Abbiamo votato, ora l'accordo Mercosur può essere avviato. Deve ancora passare attraverso il Parlamento europeo, ma i capi di Stato e di governo hanno autorizzato i rappresentanti permanenti a firmare la versione definitiva il 19 dicembre". Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine del summit Ue a Bruxelles.

"Via libera per il Mercosur. Il Parlamento europeo dovrà ancora ratificarlo, ma ritengo che ciò avverrà in tempi molto brevi, così che, parallelamente al vertice che si terrà alla fine dell'anno in Sudamerica, potremo inviare ai Paesi sudamericani un chiaro segnale: il Mercosur può entrare in vigore".

© Riproduzione riservata