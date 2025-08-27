Merz vara nuovo servizio militare,Russia maggiore minaccia

"La Russia è e resterà a lungo la più grande minaccia per la libertà, la pace e la stabilità in Europa. A questa minaccia il governo federale intende rispondere con decisione". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine della riunione dell'esecutivo presentando il provvedimento di modernizzazione del servizio militare. Merz ha annunciato anche la costituzione del Consiglio nazionale per la sicurezza: "In Germania se ne parlava da trent'anni, questa coalizione ha assunto questo provvedimento dopo quattro mesi".