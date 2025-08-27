Mercoledì 27 Agosto 2025

Merz vara nuovo servizio militare,Russia maggiore minaccia
27 ago 2025
Merz vara nuovo servizio militare,Russia maggiore minaccia

Costituito il Consiglio nazionale per la sicurezza

"La Russia è e resterà a lungo la più grande minaccia per la libertà, la pace e la stabilità in Europa. A questa minaccia il governo federale intende rispondere con decisione". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine della riunione dell'esecutivo presentando il provvedimento di modernizzazione del servizio militare. Merz ha annunciato anche la costituzione del Consiglio nazionale per la sicurezza: "In Germania se ne parlava da trent'anni, questa coalizione ha assunto questo provvedimento dopo quattro mesi".

