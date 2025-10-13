Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ostaggi IsraeleTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in Toscana
Acquista il giornale
Ultima oraMerz, 'Trump ora usi la sua influenza anche sulla Russia
13 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Merz, 'Trump ora usi la sua influenza anche sulla Russia

Merz, 'Trump ora usi la sua influenza anche sulla Russia

'Parlerò oggi con lui di cosa possiamo fare per chiudere guerra'

'Parlerò oggi con lui di cosa possiamo fare per chiudere guerra'

'Parlerò oggi con lui di cosa possiamo fare per chiudere guerra'

"Abbiamo la speranza che l'influenza esercitata dal presidente americano su tutte le parti in queste regione, possa essere esercitata insieme a noi anche sul governo russo. Non possiamo dimenticare che a poche ore di aereo da qui c'è una guerra da 3 anni e mezzo della Russia contro l'Ucraina". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine del summit in Egitto. "Vorrei approfittare oggi per parlare di nuovo col presidente di cosa possiamo fare insieme per chiudere questa guerra. Da qui arriva il segnale che quando la comunità mondiale si mette insieme è possibile, ma non deve essere possibile solo qui", ha dichiarato. "Non faccio mistero del fatto che noi puntiamo sul sostegno duraturo degli Usa. Come è stato mostrato in questa regione, dobbiamo mostrarlo anche nel caso della guerra in Ucraina", ha concluso, sottolineando che tuttavia "prevalga oggi un senso di gratitudine" per l'impegno per il rilascio degli ostaggi israeliani e la fine della guerra a Gaza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina