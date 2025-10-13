Merz, 'Trump ora usi la sua influenza anche sulla Russia

"Abbiamo la speranza che l'influenza esercitata dal presidente americano su tutte le parti in queste regione, possa essere esercitata insieme a noi anche sul governo russo. Non possiamo dimenticare che a poche ore di aereo da qui c'è una guerra da 3 anni e mezzo della Russia contro l'Ucraina". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine del summit in Egitto. "Vorrei approfittare oggi per parlare di nuovo col presidente di cosa possiamo fare insieme per chiudere questa guerra. Da qui arriva il segnale che quando la comunità mondiale si mette insieme è possibile, ma non deve essere possibile solo qui", ha dichiarato. "Non faccio mistero del fatto che noi puntiamo sul sostegno duraturo degli Usa. Come è stato mostrato in questa regione, dobbiamo mostrarlo anche nel caso della guerra in Ucraina", ha concluso, sottolineando che tuttavia "prevalga oggi un senso di gratitudine" per l'impegno per il rilascio degli ostaggi israeliani e la fine della guerra a Gaza.