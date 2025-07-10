Merz, trattiamo l'acquisto di Patriot Usa da girare a Kiev

Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
10 lug 2025
Ultima oraMerz, trattiamo l'acquisto di Patriot Usa da girare a Kiev
10 lug 2025
'Anche gli americani ne hanno bisogno ma ne hanno tanti'

'Anche gli americani ne hanno bisogno ma ne hanno tanti'

'Anche gli americani ne hanno bisogno ma ne hanno tanti'

'Anche gli americani ne hanno bisogno ma ne hanno tanti'

Il governo federale tedesco intende acquistare dagli Stati Uniti sistemi di difesa aerea Patriot per metterli a disposizione dell'Ucraina: lo ha detto a Roma il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Durante un incontro con i giornalisti a margine della conferenza sull'Ucraina Merz ha rivelato di averne già parlato con il presidente Trump: "Gli americani ne hanno in parte bisogno anche loro, ma ne hanno molti", e che i due ministri della Difesa sono impegnati a negoziare proprio questa possibilità.

