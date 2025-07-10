Merz, trattiamo l'acquisto di Patriot Usa da girare a Kiev

Il governo federale tedesco intende acquistare dagli Stati Uniti sistemi di difesa aerea Patriot per metterli a disposizione dell'Ucraina: lo ha detto a Roma il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Durante un incontro con i giornalisti a margine della conferenza sull'Ucraina Merz ha rivelato di averne già parlato con il presidente Trump: "Gli americani ne hanno in parte bisogno anche loro, ma ne hanno molti", e che i due ministri della Difesa sono impegnati a negoziare proprio questa possibilità.