Merz, serve un cessate il fuoco prima del trilaterale

Prima del trilaterale tra Ucraina e Russia sotto l'egida degli Stati Uniti "serve un cessate il fuoco". Lo ha detto il cancelliere tedesco Fridriech Merz nell'incontro alla Casa Bianca. "I prossimi passi sono i più difficili. Al prossimo meeting vogliamo vedere una tregua, non posso immaginare che possa avere luogo senza un cessate il fuoco. Lavoriamo su questo, proviamo a mettere pressione sulla Russia perché la credibilità dei nostri sforzi oggi dipendono almeno dal raggiungimento di una tregua", ha aggiunto Merz.