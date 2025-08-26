Lunedì 25 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026 IrpefUcraina RussiaVit Kopriva SinnerVuelta 2025 tappa 4Verme mangia carne
Acquista il giornale
Ultima oraMerz, Putin accolga offerta incontro Zelensky o nuova pressione
26 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Merz, Putin accolga offerta incontro Zelensky o nuova pressione

Merz, Putin accolga offerta incontro Zelensky o nuova pressione

Ue lavora a sanzioni e Usa non escludono dazi

Ue lavora a sanzioni e Usa non escludono dazi

Ue lavora a sanzioni e Usa non escludono dazi

Zelensky ha chiarito si esser pronto a sedersi al tavolo con Putin già nei prossimi giorni. Adesso tocca a Mosca. Se il presidente russo ha seriamente intenzione di mettere fine alle uccisioni, accolga l'offerta.

Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in cancelleria a Berlino, in una conferenza stampa bilaterale con l'omologo canadese Mark Carney.

"In caso contrario si dovrà esercitare nuova pressione sulla Russia. Per questa eventualità in Europa stiamo già lavorando a un altro pacchetto di sanzioni e da parte americana non sono esclusi dazi punitivi", ha aggiunto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

UcrainaRussia