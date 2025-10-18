Merz, 'ora serve un piano di pace per l'Ucraina'

Sabato 18 Ottobre 2025

18 ott 2025
'Con partner europei pronti ad aumentare la pressione su Mosca'

"Ora l'Ucraina ha bisogno di un piano di pace". Lo ha affermato in una nota il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo la telefonata con Volodymyr Zelensky, alla quale hanno preso parte il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte e i vertici delle istituzioni Ue, Antonio Costa e Ursula von der Leyen. Dopo il colloquio tra Zelensky e Trump, Merz e i partner europei "hanno accolto con favore la cooperazione transatlantica" e ribadito "l'urgenza di una pace giusta e duratura", impegnandosi ad ampliare il sostegno a Kiev e ad "aumentare la pressione" su Mosca.

