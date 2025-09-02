Martedì 2 Settembre 2025

Merz, l'Ue non è competente sul sostegno militare a Kiev

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che il sostegno militare all'Ucraina è di competenza degli Stati membri della cosiddetta coalizione dei volenterosi e non della Commissione europea. "L'Unione Europea non è competente in materia", ha affermato in un'intervista al programma Newstime di Sat.1. Merz ha così reagito alle dichiarazioni della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (CDU) che, secondo il Financial Times, aveva parlato di piani precisi per l'invio di truppe di terra in Ucraina dopo un cessate il fuoco. Il ministro della Difesa Boris Pistorius (Spd) l'aveva già criticata aspramente ieri.

