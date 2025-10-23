Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra UcrainaOmicidio CollegnoSinner ViennaScommesse NbaVideo Louvre
Acquista il giornale
Ultima oraMerz, 'in un modo o nell'altro l'Ucraina sarà finanziata'
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Merz, 'in un modo o nell'altro l'Ucraina sarà finanziata'

Merz, 'in un modo o nell'altro l'Ucraina sarà finanziata'

'Continueremo a parlare di asset russi, decideremo a fine anno'

'Continueremo a parlare di asset russi, decideremo a fine anno'

'Continueremo a parlare di asset russi, decideremo a fine anno'

"Continueremo a parlare dei beni russi congelati". "L'uso degli interessi attivi continuerà. La Commissione ora esaminerà attentamente quali opzioni abbiamo. Ci sono questioni davvero serie che dobbiamo risolvere, il governo belga ha nuovamente sottolineato le questioni di responsabilità" anche per Euroclear "che non possono affrontare da soli. Abbiamo concordato che procederemo insieme e cercheremo un modo. Soprattutto, vogliamo garantire che l'Ucraina continui a essere finanziata in un modo o nell'altro dal prossimo anno. Una decisione sarà presa a fine anno". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Bruxelles.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata