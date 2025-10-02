Merz, convergenza su asset russi, Putin non ci sottovaluti

Giovedì 2 Ottobre 2025

2 ott 2025
"Probabile decisione concreta al prossimo Consiglio Europeo"

"Abbiamo avuto una discussione molto intensa sull'uso degli asset russi" per l'Ucraina. "Esamineremo attentamente la questione e con ogni probabilità al prossimo Consiglio europeo, fra tre settimane, verrà presa una decisione concreta". "Sosterò qualsiasi strada che consenta di utilizzare gli asset russi per continuare ad aiutare l'Ucraina". "Da Copenaghen parto comunque con la ferma convinzione che vi sia una grandissima convergenza nell'Ue e nella Comunità politica europea a intraprendere questa via. Putin non dovrebbe sottovalutare la nostra determinazione". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz lasciando il summit.

