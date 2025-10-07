Martedì 7 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
7 ott 2025
Merz, atto efferato contro la sindaca, fare chiarezza

"Ci giunge notizia di un atto efferato compiuto a Herdecke. È necessario fare rapidamente chiarezza su quanto accaduto". È quello che ha scritto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, reagendo molto rapidamente su X alle prime notizie trapelate sull'accoltellamento della sindaca socialdemocratica appena eletta, Iris Stalzer, rimasta gravemente ferita nel piccolo comune di Herdecke, nel Nordreno-Vestfalia. "Temiamo per la vita della sindaca designata Iris Stalzer e speriamo in una sua completa guarigione. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari", conclude il Kanzler.

