Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crisi governo di FranciaRussia senza benzinaVit Kopriva SinnerVuelta 2025 tappa 4Manovra 2026 Irpef
Acquista il giornale
Ultima oraMerz, attacchi Israele di ieri lasceranno ombra pesante
26 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Merz, attacchi Israele di ieri lasceranno ombra pesante

Merz, attacchi Israele di ieri lasceranno ombra pesante

Non credo fossero nel mirino giornalisti,aspetto esiti inchiesta

Non credo fossero nel mirino giornalisti,aspetto esiti inchiesta

Non credo fossero nel mirino giornalisti,aspetto esiti inchiesta

"Gli eventi di ieri lasceranno ombre pesanti". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz commentando l'attacco dell'esercito israeliano di ieri a Gaza, in conferenza stampa con il premier belga a Berlino. "Non credo che sia stato un attacco diretto contro i giornalisti. Ci sarà adesso un'inchiesta e vorrei attendere i risultati. Ma ci sono ovviamente delle conseguenze", ha affermato, sottolineando di vedere confermata come corretta la decisione che "Israele non riceva armi dalla Germania". Quello che Israele sta facendo, ha ribadito, "non è accettabile".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

InchiestaGaza