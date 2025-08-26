Merz, attacchi Israele di ieri lasceranno ombra pesante

"Gli eventi di ieri lasceranno ombre pesanti". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz commentando l'attacco dell'esercito israeliano di ieri a Gaza, in conferenza stampa con il premier belga a Berlino. "Non credo che sia stato un attacco diretto contro i giornalisti. Ci sarà adesso un'inchiesta e vorrei attendere i risultati. Ma ci sono ovviamente delle conseguenze", ha affermato, sottolineando di vedere confermata come corretta la decisione che "Israele non riceva armi dalla Germania". Quello che Israele sta facendo, ha ribadito, "non è accettabile".