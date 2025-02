Mercedes Benz: calo dei ricavi e delle vendite in Cina, Ebit giù del 31% nel 2024

Calano i ricavi di Mercedes Benz group per effetto di volumi di vendita inferiori per le automobili, in particolare in Cina, e di un mix di modelli sfavorevole: nel 2024 sono stati pari a 145,6 miliardi di euro contro i 152,4 nel 2023. L'utile prima di interessi e imposte (Ebit) è stato di 13,6 miliardi, cioè -31% rispetto al 2023 quando aveva raggiunto i 19,7 miliardi.

In particolare l'Ebit rettificato di Mercedes-Benz Cars è sceso nel 2024 da 14,3 a 8,7 miliardi e il RoS rettificato è stato dell'8,1% (2023: 12,6%). E' stato inferiore il calo dell'Ebit per Mercedes-Benz Vans, a 2,8 miliardi contro i 3,1 del 2023. Il RoS rettificato è rimasto quasi al livello dell'anno precedente, scendendo dal 15,1% al 14,6%.

Alla prossima assemblea generale annuale del 7 maggio, verrà proposto un dividendo di 4,30 euro per azione (nel 2023 era stato di 5,30 euro). Nella conferenza annuale sui risultati finanziari è stato anche annunciato che Mercedes-Benz ha deciso di riacquistare azioni proprie per un valore massimo di 5 miliardi di euro per un periodo massimo di 24 mesi.