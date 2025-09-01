Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Mercato delle auto ancora in calo, segno positivo per Stellantis
1 set 2025
Mercato delle auto ancora in calo, segno positivo per Stellantis

Fiat il brand più venduto. In agosto in Italia

Fiat il brand più venduto. In agosto in Italia

Fiat il brand più venduto. In agosto in Italia

Il mercato italiano dell'auto è ancora in calo nel mese di agosto: le immatricolazioni - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono 67.272, il 2,68% in meno dello stesso mese del 2024. Nei primi otto mesi del 2025 sono state vendute in tutto 1.040.734 auto, con una flessione del 3,68% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso.

Chiude con un segno positivo, in controtendenza rispetto al mercato, il mese di agosto per Stellantis: secondo le elaborazioni Dataforce, le immatricolazioni del gruppo sono state 17.690, il 3,1% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato sale al 26,3% contro il 24,8% di un anno fa. Fiat è il brand con il più alto numero di immatricolazioni: 6.258, in crescita del 32,3%.

Negli otto mesi Stellantis ha venduto 299.207 auto, in calo del 10,9% sull'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota di mercato in calo dal 31 al 28,7%.

