Mercato delle auto ancora in calo, segno positivo per Stellantis

Il mercato italiano dell'auto è ancora in calo nel mese di agosto: le immatricolazioni - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono 67.272, il 2,68% in meno dello stesso mese del 2024. Nei primi otto mesi del 2025 sono state vendute in tutto 1.040.734 auto, con una flessione del 3,68% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso.

Chiude con un segno positivo, in controtendenza rispetto al mercato, il mese di agosto per Stellantis: secondo le elaborazioni Dataforce, le immatricolazioni del gruppo sono state 17.690, il 3,1% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato sale al 26,3% contro il 24,8% di un anno fa. Fiat è il brand con il più alto numero di immatricolazioni: 6.258, in crescita del 32,3%.

Negli otto mesi Stellantis ha venduto 299.207 auto, in calo del 10,9% sull'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota di mercato in calo dal 31 al 28,7%.