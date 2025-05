Mercati azionari europei in rialzo: Francoforte, Parigi e Amsterdam guidano la crescita

I mercati azionari del Vecchio continente proseguono in chiaro rialzo con il rasserenamento del clima sui dazi dopo l'avvio di Wall Street e i dati macroeconomici dagli Stati Uniti. La Borse migliori sono quelle di Francoforte, Parigi e Amsterdam che salgono di oltre due punti percentuali, con Milano in rialzo dell'1,3%.

In aumento dell'1% Londra, mentre il listino azionario più cauto è Londra che sale comunque dello 0,7%. L'euro resta forte (+0,3%) contro il dollaro a quota 1,133, mentre lo spread Btp-Bund è stabile sui 110 punti base.

Nel settore energia il gas sale del 3% a 33,3 euro al Megawattora, mentre il petrolio è debole e scende anche sotto quota 59 dollari al barile. Oro in rialzo di un punto percentuale a 3.260 dollari all'oncia.

In un clima comunque ancora molto volatile, in Piazza Affari spicca Prysmian che cresce del 5% sopra i 50 euro, mentre nel settore finanziario tra i titoli maggiori spicca Unicredit in aumento di due punti percentuali. Forte anche Monte dei Paschi, che cresce dell'1,6%, con Mediobanca in aumento dell'1,1% e Generali in crescita di un punto percentuale.

Anche guardando al greggio, debole Eni che cede l'1,4%, con Terna in ribasso dell'1,7% a 8,6 euro.