Mercati azionari europei in calo dopo inflazione USA, Madrid e Milano resistono

Mercati azionari del Vecchio continente in leggero peggioramento dopo il dato dell'inflazione statunitense: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale di circa mezzo punto percentuale, seguita da Milano che ondeggia sulla parità.

In calo dello 0,1% Amsterdam, dello 0,2% Francoforte e Londra, con Parigi in ribasso di mezzo punto.

Euro debole (-0,3%) a quota 1,032 contro il dollaro, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni stabile sui 108 punti base.

In Piazza Affari prosegue la corsa di Nexi (+4%) dopo le ipotesi che Poste darebbe a Cdp la sua quota nella società dei pagamenti in cambio della partecipazione della Cassa in Tim, che da parte sua si muove attorno alla parità dopo che il Cda ha approvato l'offerta del Mef e di Retelit per Sparkle.

Bene anche la Popolare di Sondrio (+2%) che ha rigettato l'offerta di Bper (+1%). Deboli Enel (-1,3%), Terna (-1,4%) e A2a, che cede due punti percentuali.