Mercati azionari asiatici stabili tra dati economici e tensioni geopolitiche

La maggior parte dei mercati azionari asiatici è rimasta poco variata mentre gli investitori hanno digerito una serie di indicatori economici chiave, in particolare i deboli dati sull'attività manifatturiera in Giappone e Cina e l'inflazione australiana. Tokyo segna un +0,57% Hong Kong un +0,44%, Shanghai un -0,11%. Sostenuta invece Shenzhen (+0,95%)

Nel frattempo, i titoli indiani sono scesi a causa delle crescenti tensioni geopolitiche con il Pakistan, mentre il mercato azionario in Corea del Sud è in calo (-0,34%) a causa dei crescenti disordini politici nel Paese.

In Giappone la produzione industriale è scesa a marzo dell'1,1% sul mese mentre ed calato anche il pmi manifatturiero in Cina che è sceso a 49 punti ad aprile, rispetto ai 50,5 di marzo. Si tratta della prima contrazione dal dicembre 2023 ed è attribuito all'intensificarsi della guerra commerciale con gli Stati Uniti.

Guardando all'Europa gli indici sono attesi in rialzo mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti i future su Wall Street sono negativi. Tra i macro sotto la lente il pil tedesco e quello dell'Eurozona. Atteso anche dagli Usa dove tra i dati attesi ci sono nuovi occupati Pmi (Chicago), aprile, deflatore consumi e spesa per consumi marzo, redditi delle famiglie marzo.