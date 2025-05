Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico attorno alla parità, con gli operatori che attendono segnali più concreti sul disgelo tra Stati Uniti e Cina in materia di dazi. La Borsa di Tokyo si avvia infatti alla chiusura in lieve rialzo, con i listini cinesi in leggero calo. Piatta Hong Kong.

Sulla parità anche la conclusione di Seul, mentre il mercato azionario di Sidney è salito dello 0,1%. Incerti i futures sull'avvio dei listini europei.