Meno reality e più informazione, l'autunno Mediaset

Non la chiama rivoluzione, ma "graduale e profonda evoluzione" per Canale 5. Ma è certo che per la prima volta dopo 37 anni la stagione non si aprirà con Striscia la notizia. E che la rete ammiraglia farà spazio in seconda serata all'informazione, con Bianca Berlinguer e Federico Rampini. Novità anche per i reality, con Simona Ventura al Grande Fratello, e grandi conferme a partire dai programmi di Maria De Filippi. L'Ad Pier Silvio Berlusconi fa il punto sui nuovi palinsesti nel tradizionale incontro con la stampa a Cologno Monzese.

Su Canale 5 da lunedì torna in access La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, dal 21 nel preserale Sarabanda con Enrico Papi. E il tg satirico slitta: "Ringrazio di cuore Antonio Ricci - sottolinea Berlusconi - perché stiamo lavorando in totale accordo e abbiamo deciso insieme questo percorso che vedrà il ritorno di Striscia a novembre. Ricci si sta impegnando per mantenere il programma legato alla tradizione di satira, inchieste, vivacità, ma rendendolo ancora più moderno: è una bella sfida".

Nel preserale, ecco Avanti un altro con Paolo Bonolis in alternanza con la new entry Max Giusti, che potrebbe debuttare "durante le strenne". Sempre per Giusti si pensa "a conduzioni di prime time, in primavera", destinazione Scherzi a Parte.

Canale 5 affida Pomeriggio 5 a Gianluigi Nuzzi. In seconda serata arrivano Bianca Berlinguer il venerdì "con inchieste e reportage", Speciale Tg5 il sabato e la novità Risiko la domenica, con Federico Rampini. Aspettando Paolo Bonolis con un nuovo progetto in primavera sulla scia del Senso della Vita.

Sul fronte intrattenimento, confermata tutta la line up di De Filippi, Tu sì que vales (con Bonolis giurato al posto di Scotti), C'è posta per te, Amici e Temptation Island. E poi tre o quattro serate di This is me con Silvia Toffanin, Pio e Amedeo, tre appuntamenti con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio (transfuga da Rai1), Il Volo e in primavera Andrea Pucci. E ancora le serate musicali, con Elisa, Elodie, Umberto Tozzi e Alessandra Amoroso, e gli eventi come Una Nessuna Centomila e l'omaggio a Luciano Pavarotti che avrebbe compiuto 90 anni. Toffanin condurrà anche alcuni speciali di Verissimo, dichiaratamente ispirati alla formula dell'Intervista di Maurizio Costanzo. E poi Io Canto Family con Scotti, Milionario - Il Torneo e Zelig; le novità sono il people show You - Lo spettacolo sei tu, un progetto kids, il game show il Club dell'1%.

Reality, si cambia, con Ventura alla guida del GF, che "durerà cento giorni e avrà un cast il meno numeroso possibile". In primavera ci sarà un'edizione super vip con Alfonso Signorini e l'Isola dei Famosi con Veronica Gentili.

Su Italia 1 ecco Zelig On con Paolo Ruffini, Sarabanda Celebrity, la nuova docufiction crime Blackout con Costanza Calabrese, Le Iene e Inside. Spazio ai film tra action e supereroi e grande calcio con la Coppa Italia e la Supercoppa.

Rete4 conferma Quarta Repubblica, È sempre Cartabianca, Fuori dal coro, Dritto e rovescio, Quarto Grado, Zona Bianca. Novità, Dieci Minuti con Nicola Porro nella fascia post tg ("Ci siamo ispirati ai Cinque Minuti di Vespa, non ce ne voglia"), Giganti con Toni Capuozzo sui grandi della storia e Realpolitik con Tommaso Labate, "un programma con meno dibattito e più retroscena".