Meno disservizi per gli aerei nell'estate 2025

L'estate 2025 si chiude con una diminuzione dei disservizi a danno dei passeggeri degli aerei e un generalizzato miglioramento delle performance di aeroporti e compagnie, specie le low cost. Ma i problemi a danno dei viaggiatori che hanno scelto l'aereo per andare in vacanza non sono certo mancati. Lo afferma RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, che fornisce oggi un report realizzato sulla base dei dati ufficiali di Eurocontrol e delle richieste di assistenza pervenute dagli utenti.

Nel periodo giugno-agosto 2025 il traffico aereo nei cieli europei, con una media di 35.122 voli al giorno, è aumentato del +3% rispetto all'estate 2024 e del +1% rispetto all'estate 2019 pre-pandemia - rivela RimborsoAlVolo. I ritardi in rotta accumulati nell'estate 2025 ammontano a complessivi 12.742.882 minuti, una media di 138.510 minuti al giorno, circa 3,9 minuti di ritardo a volo contro i 5,4 min/volo nel 2024.