Menendez incriminato lascia presidenza commissione esteri Senato

Il democratico Bob Menendez ha deciso di dimettersi temporaneamente da presidente della commissione Esteri del Senato finché non sarà chiarita la sua situazione giudiziaria: lo ha annunciato il leader del Senato Chuck Schumer, suo compagno di partito. Il senatore del New Jersey e la moglie Nadine sono stati incriminati per corruzione in relazione ai loro legami con tre uomini d'affari. Secondo il pubblico ministero Damian Williams, Menendez ha accettato insieme alla moglie "centinaia di migliaia di dollari" in tangenti da tre uomini d'affari del Garden State tra il 2018 e il 2022, usando il suo potere e la sua influenza per proteggere e arricchire questi soggetti, ma anche per sostenere il governo egiziano.