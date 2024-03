Meloni,rapporti con Colle ottimi,qualcuno vuole creare crepe

"Da quello che so io il Quirinale non fa filtrare i propri umori quando ha qualcosa da dire la dice. Se qualcuno pensa che la mia dichiarazione sia riferita a Mattarella significherebbe che Mattarella abbia tolto il sostegno alle forze dell'ordine, ma non è così e io non mi riferivo al Capo dello Stato, Giorgia Meloni ce l'aveva con la sinistra. I miei rapporti con il presidente della Repubblica sono ottimi anche se ci sono dei tentativi di creare una crepa con il Quirinale". Non ci sono distanze con il Capo dello Stato". Lo ha detto Giorgia Meloni riferendosi alle dichiarzioni sulla vicenda Pisa