Meloni,'non rispondere a provocazioni russe ma attrezzarci'

Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima oraMeloni,'non rispondere a provocazioni russe ma attrezzarci'
1 ott 2025
'Ha necessità di nascondere che offensiva russa fallita'

"La Russia credo abbia la necessità di non far notare il fatto che c'era un'offensiva estiva e quella offensiva è fallita. Ciò nonostante credo che noi dobbiamo avere sangue freddo, che non dobbiamo rispondere alle provocazioni ma dobbiamo attrezzarci, questo sì". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al doorstep di ingresso al vertice Ue, interpellata sulla risposta alle incursioni di droni di questi giorni. "I confini dell'alleanza sono estesissimi, non dobbiamo dimenticarci il fianco sud. E oggi ci sarà un discussione molto ampia"

