Meloni,non affievolire il sostegno a Kiev, il futuro è in Europa

"In mondo in cui non esistono più linee rosse invalicabili è un Mondo insicuro per tutti, anche per noi, non solo per chi è coinvolto nei conflitti". "Non è un caso che non ci siano state condanne specifiche della Russia dell'attacco di Hamas". Per questo si intende ribadire "il sostegno al popolo ucraino. Non dobbiamo fare l'errore di affievolire il sostegno alla causa ucraina". L''Italia guarda "non solo al presente ma un futuro di pace, a un futuro europeo per l'Ucraina". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.