Una parlamentare di FdI ha detto che Mattarella fa opposizione? "Non sono d'accordo con le parole della mia parlamentare sul presidente della Repubblica e non ho notizie di una opposizione del presidente sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. Meloni spiega di aver "grande rispetto per quel che dice Mattarella".