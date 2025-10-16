Giovedì 16 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
16 ott 2025
Meloni,Italia rafforza sovranità alimentare col Piano Mattei

'Sempre creduto nel diritto universale all'alimentazione'

"Lieta di aver preso parte oggi al World Food Forum della FAO in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione e degli 80 anni dalla fondazione dell'ONU. L'Italia ha sempre creduto nel diritto umano universale all'alimentazione". Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Il Santo Padre ci ha oggi ricordato che "raggiungere l'obiettivo fame zero sarà possibile solo se ci sarà la volontà reale di farlo". Sono fiera di confermare e sottolineare l'impegno dell'Italia nel rafforzare la sovranità alimentare del continente africano tramite il Piano Mattei che coniuga lo sforzo pubblico con investimenti privati in partenariati paritari con le Nazioni africane".

