Meloni,esplosione ci richiama a sacrificio di chi serve Stato

"Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di tre Carabinieri e il ferimento di altri 13 tra militari dell'Arma, Vigili del fuoco e Polizia, a seguito di una esplosione mentre era in corso un'operazione di sgombero nel Veronese. Il mio profondo cordoglio e quello del Governo vanno ai familiari delle vittime, insieme alla vicinanza commossa all'Arma, che ho espresso in una telefonata al Comandante generale, gen. Salvatore Luongo". Lo dice la premier Giorgia Meloni, in una nota. "Desidero rivolgere un sincero augurio di pronta guarigione ai feriti appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco, e ringraziare il personale sanitario e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità. Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda, che ci richiama ancora una volta al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve lo Stato e i suoi cittadini", conclude Meloni.