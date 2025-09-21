Venerdì 19 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
21 set 2025
Meloni,'ce la metterò tutta,non sprechiamo questa occasione'

Premier ai giovani di FdI, guardate in alto senza accontentarvi

"Io vi prometto che continuerò a mettercela tutta, fino all'ultimo, fino in fondo, perché quella che abbiamo per le mani è un'occasione storica che non sprecheremo, non ce lo potremmo permettere. Continueremo a tenere alto lo sguardo, a sognare in grande, a non accontentarci e chiaramente chiedo a voi di fare lo stesso, di continuare a custodire l'amore per le grandi imprese e le avventure più rischiose". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la formazione giovanile di FdI.

