Meloni visita l'ANSA, '80 anni di giornalismo autorevole'

"Sono venuta a testimoniare il rispetto verso un pezzo di storia molto autorevole del giornalismo italiano ma anche il rispetto che nutro, anche da giornalista, nei confronti del vostro modo di fare giornalismo, anche in un mondo che cambia, in cui è sempre più difficile essere veloci mantenendo la serietà, cercando di verificare le notizie. Perché so quanto possa essere difficile". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante la sua visita alla sede dell'ANSA, in occasione degli 80 anni dell'Agenzia.

"Ho scoperto - ha sorriso poi Meloni - che l'ANSA è nata lo stesso giorno (il 15 gennaio) in cui sono nata io, qualche anno più tardi".