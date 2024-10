Meloni vede presidente Microsoft, bene investimento in Italia

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente di Microsoft, Brad Smith. Nel corso del colloquio il Presidente Meloni ha espresso soddisfazione per l'importante investimento che Microsoft ha annunciato di realizzare in Italia per incrementare i data center necessari per sostenere la crescente richiesta di servizi di intelligenza artificiale". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi in cui si sottolinea che "il rafforzamento delle capacità computazionali, facendo leva sulle eccellenze italiane dell'alta formazione e della ricerca, contribuirà a consolidare il ruolo dell'Italia come hub digitale nel Mediterraneo, anche in linea con le priorità del Piano Mattei per l'Africa e la Partnership for Global Infrastructure and Investment (Pgii), iniziativa strategica lanciata in ambito G7". Come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, "l'incontro, che rientra in una serie di contatti del Presidente Meloni con esponenti del settore dell'innovazione, ha inoltre consentito uno scambio di vedute sulle prospettive dello sviluppo tecnologico e informatico globale, con particolare riferimento allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, alle opportunità da cogliere e ai rischi da prevenire".