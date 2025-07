Meloni, Usa e Italia stessa lingua, bene per unità Occidente

"Italia e Usa oggi su tanti dossier parlano la stessa lingua, è un elemento molto positivo nel complesso quadro internazionale che stiamo affrontando, è un bene per i nostri rapporti ma anche per la forza, l'unità la compattezza dell'occidente, imprescindibile per affrontare tutte le grandi sfide del nostro tempo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento al Villa Taverna per la festa dell'Indipendenza Usa.