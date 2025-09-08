Lunedì 8 Settembre 2025

Meloni, una mia scelta privata trasformata in arma politica

Leggo, con un misto di amarezza e indignazione, l'ennesima polemica costruita ad arte sul nulla. Per due giorni ho scelto di fare ciò che considero il mio ruolo più bello e naturale: essere madre. Ho regalato a mia figlia un fine settimana insieme all'estero per il suo compleanno, viaggiando con voli di linea, come qualunque altra persona e come è normale che sia. Eppure, anche questa scelta privata è stata trasformata in un'arma politica, tra insinuazioni su voli di Stato e incontri segreti mai avvenuti. Tutto falso". Lo scrive la premier Giorgia Meloni, dopo le polemiche sul suo viaggio a New York, pubblicando una foto in cui posa assieme alla figlia Ginevra.

"Rivendico con orgoglio il diritto di dedicare del tempo - nelle occasioni possibili rispetto al mio ruolo - a mia figlia, senza che questo debba diventare l'ennesimo pretesto per attacchi meschini e speculazioni politiche", aggiunge la presidente del Consiglio nel post, spiegando che "ci sono menzogne che affronto ogni giorno con determinazione. Ma questa la combatto anche come donna e come madre. E se alcuni dei miei avversari politici sono ridotti ad attaccarmi perfino per un fine settimana con mia figlia, significa che hanno davvero toccato il fondo".

