Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Meloni, Ue così va verso irrilevanza, giuste parole Draghi
27 ago 2025
Meloni, Ue così va verso irrilevanza, giuste parole Draghi

"L'Ue è sempre più condannata all'irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere efficacemente alle sfide di competitività poste da Cina e Usa come, ha giustamente rilevato Mario Draghi da questo palco". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Meeting di Rimini.

"Molte delle critiche che ho sentito rispetto all'attuale condizione" dell'Ue "le condivido così tanto da averle formulate molto spesso nel corso degli anni, tanto da venire criticata aspramente anche da chi oggi si spella le mani", ha aggiunto Meloni.

© Riproduzione riservata