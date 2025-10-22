Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra in PdfAffitti breviAumenti sigaretteCrollo oroReal Madrid Juve
Acquista il giornale
Ultima oraMeloni, 'Ue apre sui biocarburanti, spero tutti contenti'
22 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Meloni, 'Ue apre sui biocarburanti, spero tutti contenti'

Meloni, 'Ue apre sui biocarburanti, spero tutti contenti'

"Consente di salvare un pezzo fondamentale dell'economia"

"Consente di salvare un pezzo fondamentale dell'economia"

"Consente di salvare un pezzo fondamentale dell'economia"

"Ci sono positivi passi avanti della Commissione, come nella lettera di von der Leyen sul tema della competitività: per la prima volta, seguendo anche una lunga e faticosa battaglia italiana, si apre all'utilizzo dei biocarburanti. Questo, andando verso la neutralità tecnologica, consentirebbe di salvare i motori endotermici e un pezzo fondamentale nostra economia. Mi auguro che almeno su questo possiamo tutti essere contenti e spingere tutti nella stessa direzione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, in sede di replica dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata