Meloni, 'Ue apre sui biocarburanti, spero tutti contenti'

"Ci sono positivi passi avanti della Commissione, come nella lettera di von der Leyen sul tema della competitività: per la prima volta, seguendo anche una lunga e faticosa battaglia italiana, si apre all'utilizzo dei biocarburanti. Questo, andando verso la neutralità tecnologica, consentirebbe di salvare i motori endotermici e un pezzo fondamentale nostra economia. Mi auguro che almeno su questo possiamo tutti essere contenti e spingere tutti nella stessa direzione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, in sede di replica dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.