Meloni, 'Ue apre sui biocarburanti, spero tutti contenti'

"Ci sono positivi passi avanti della Commissione, come nella lettera di von der Leyen sul tema della competitività: per la prima volta, seguendo anche una lunga e faticosa battaglia italiana, si apre all'utilizzo dei biocarburanti. Questo, andando verso la neutralità tecnologica, consentirebbe di salvare i motori endotermici e un pezzo fondamentale nostra economia. Mi auguro che almeno su questo possiamo tutti essere contenti e spingere tutti nella stessa direzione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, in sede di replica dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.
Ultima oraMeloni, 'Ue apre sui biocarburanti, spero tutti contenti'