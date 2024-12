"Il Medio Oriente merita una prospettiva nuova di uscita da questa crisi permanente. La tregua in Libano e la caduta del regime di Assad in Siria sono opportunità su cui dobbiamo lavorare insieme ai nostri partner per raggiungere una pace giusta e sostenibile in tutta la regione". Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni in un messaggio inviato agli Stati Generali della Diplomazia, che è stato letto in sala.