Meloni, su Ranucci fango da Schlein, lo paga l'Italia
22 ott 2025
Meloni, su Ranucci fango da Schlein, lo paga l'Italia

"C'è qualcun altro che semmai ha accusato, o ha accostato il governo italiano ai terroristi: il segretario del principale partito di opposizione ha affermato in un contesto internazionale che in Italia è a rischio la libertà e la democrazia perché governa l'estrema destra e ha subdolamente collegato queste affermazioni all'attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci. Quindi dopo la Meloni complice dei morti in mare e la Meloni complice di genocidio abbiamo anche la Meloni complice, o mandante, questo spero che ce lo chiarisca la segretaria del Pd, dell'attentato a Ranucci". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica alla Camera dopo il dibattito in vista del vertice Ue. Si tratta di "dichiarazioni gravissime" perché "gettano ombre e fango sull'Italia" , "sulla sua democrazia e sulla maggioranza che i cittadini scelgono" e questo "L'Italia rischia di pagarlo". "Voi sapete benissimo che non è vero che in Italia è a rischio la democrazia e la libertà. Ma se lo sapete perchè lo andate a raccontare all'estero? Non vi aiuterà a governare sulle macerie invece di stare all'opposizione in una nazione che prospera".

