Ultima oraMeloni su foto di Kirk a testa in giù, 'non ci intimidiscono'
11 set 2025
Meloni su foto di Kirk a testa in giù, 'non ci intimidiscono'

"Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire". Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social, commentando un post dei movimenti studenteschi di Osa e Cambiare Rotta, con la foto a testa in giù di Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso negli Usa, accompagnato dalla scritta '-1' e 'A buon intenditor poche parole Oggi è un giorno meno buio'.

