Meloni, su balneari iniziare nuova negoziazione con Commissione

"Noi ereditiamo una situazione che si trascina da qualche anno. Il tavolo tecnico ha fatto una cosa che curiosamente non è stata fatta fino ad oggi e cioè la mappatura delle spiagge stabilendo che tecnicamente non c'è scarsità della risorsa. Oggi bisogna iniziare una nuova contrattazione con la Commissione Ue, noi dobbiamo dare la certezza del diritto, stiamo facendo dei passi in avanti". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a Zagabria a chi gli chiede se sui balneari il governo si sia infilato in un vicolo cieco.