Meloni stupita da fondi non coordinati ad Ong, scrive a Scholz

Ho appreso con stupore che il Tuo governo, in modo non coordinato con quello italiano, avrebbe deciso di sostenere con fondi rilevanti organizzazioni non governative impegnate nell'accoglienza dei migranti irregolari sul territorio italiano e nei salvataggi nel Mare Mediterraneo. Entrambe le possibilità sollevano interrogativi. Lo scrive la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Cancelliere tedesco Olaf Scholz sul dossier migranti.