Meloni, sono addolorata per quando accaduto all'ospedale di Gaza

"Sono profondamente addolorata da ciò che è accaduto all'ospedale Al Ahli Arab di Gaza. L'Italia esprime il suo profondo cordoglio per le vittime e la sua vicinanza ai famigliari e ai feriti". Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "In attesa di disporre di conferme definitive sulla dinamica dei fatti - aggiunge -, rinnoviamo ancora una volta il nostro impegno per proteggere la popolazione civile, risolvere i problemi umanitari più urgenti e assicurare una veloce soluzione di questa crisi".